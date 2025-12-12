Rescate de una turista en el Piltriquitrón



Una turista de Buenos Aires de 45 años, sufrió cortes en el rostro luego de resbalar en la cima del cerro Piltriquitrón. Fue asistida por amigas y un médico que afortunadamente se encontraba en el lugar y que permaneció junto a la mujer hasta la llegada de los equipos de rescate.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves. Tras un llamado al 911 que se realizó alrededor de las 15:40 para alertar a las autoridades de lo ocurrido, un grupo de rescate integrado por personal de la Brigada de Montaña, el Cuerpo de Bomberos del Aeródromo y Bomberos Voluntarios, iniciaron el ascenso hacia la cumbre a las 16:15.

La intervención concluyó alrededor de las 20:30, cuando el equipo arribó a la plataforma del cerro con la víctima ya estabilizada. Según se informó, la mujer descendió acompañada de sus amigos y fue trasladada al hospital local por sus propios medios.

El operativo se desarrolló sin complicaciones adicionales y refleja, una vez más, la coordinación y rápida respuesta de los servicios de emergencia ante situaciones en zonas de montaña.

Fuente: Canal 10 El Bolsón