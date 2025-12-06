Rescatan una cría de guanaco que vendían en Santa Cruz

En la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial (CAP) actuó ante una denuncia anónima que alertaba sobre una cría de guanaco en cautiverio, puesta a la venta en un grupo de compra y venta en redes sociales. Acompañado por personal policial, desplegó un operativo en una vivienda del barrio Municipal, en pleno corazón de la capital provincial.

Al arribar al domicilio, los agentes constataron la existencia de un chulenguito atado a una cerca en el patio y sin acceso a agua. Las condiciones evidenciaban un entorno completamente inadecuado para su bienestar y desarrollo.

Comercialización prohibida de fauna silvestre

Según fuentes oficiales, la familia responsable mantenía al animal en cautiverio con la intención de comercializarlo, práctica que la legislación prohíbe expresamente al tratarse de fauna silvestre nativa.

Las autoridades retiraron sin demora al ejemplar y labraron el acta de infracción correspondiente, pese a la resistencia inicial del responsable del domicilio. El caso avanzará por el curso administrativo y legal previsto para infracciones de captura, tenencia y comercialización prohibidas de especies autóctonas.

Atención veterinaria y recuperación

El chulenguito rescatado fue trasladado a instalaciones del CAP para recibir atención veterinaria profesional y cuidados adecuados. El animal presentaba signos de estrés y lesiones leves en las extremidades, compatibles con maltrato y manipulación inadecuada.

El tiempo atado y la falta de condiciones mínimas de bienestar impactaron en su integridad física y emocional. Como sucede con otros ejemplares de especies nativas, requerirá seguimiento profesional especializado para garantizar su recuperación.

Mensaje institucional y marco legal

Desde el CAP, el mensaje fue claro: “La manipulación ilegal de animales silvestres está penada y representa un riesgo extra para la supervivencia de los ejemplares”.

El operativo contó además con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz. El acompañamiento policial garantizó la protección del personal actuante y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de protección de fauna silvestre.

Denuncias y participación ciudadana

El Consejo Agrario Provincial recordó que las denuncias de maltrato, tenencia o tráfico ilegal de especies pueden realizarse al número 2966-279178, un canal directo para reportar casos.

Cada mensaje recibido puede marcar la diferencia entre la preservación de un ejemplar o su ingreso al circuito ilegal, señalaron desde el organismo.

El rescate de la cría de guanaco en Río Gallegos pone en evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y la rápida acción de las autoridades para frenar el tráfico ilegal de fauna nativa.

La intervención del CAP y el acompañamiento policial no solo salvaron la vida de un animal en riesgo, sino que también reafirmaron el compromiso institucional con la conservación de la biodiversidad patagónica y el cumplimiento de la legislación que protege a las especies autóctonas.