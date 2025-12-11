Reforma Laboral: El Gobierno propone la derogación de la ley de teletrabajo

La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional propone la eliminación de la Ley de Teletrabajo, que por ejemplo regula el home office.

En el título XXVI deroga la ley 27.555 y sus modificaciones que regulaban el trabajo a distancia.

El proyecto propone que este tipo de labores se realicen bajo la Ley de Contrato de Trabajo que surgirá justamente de esta reforma y mediante acuerdo entre partes de las condiciones.

Así, se eliminan las regulaciones específicas sobre: derecho a la desconexión, reversibilidad (volver al trabajo presencial) y provisión de equipos y compensación de gastos, según analizó Agencia Noticias Argentinas.

Esta ley surgió como consecuencia de la pandemia que obligó a un gran número de empresas a implementar esta modalidad para poder continuar con su actividad.

La iniciativa, que quita una serie de beneficios, contrasta con los dichos del Ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien había asegurado que la reforma “no quitaría derechos”.