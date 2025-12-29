PARQUE NACIONAL IGUAZÚ - TURISMO - VISITAS

Récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú


El Parque Nacional Iguazú celebró la Navidad con la noticia de un nuevo hito turístico: recibió a su visitante 1.500.000 en este 2025, alcanzando un récord de visitas.

«Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto», expresó el presidente de la APN, Sergio Álvarez.

Por su parte, el intendente del área protegida, José María Hervás, afirmó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”. Este nuevo récord histórico, aseguran, es posible gracias a la combinación del flujo de visitantes extranjeros, especialmente de países del Mercosur, con un fuerte aporte nacional que incluye la participación destacada de visitantes locales y jubilados.

Patrimonio Mundial y Maravilla Natural

Además de conservar una porción de Selva Paranaense, la ecorregión más biodiversa del país, el Parque Nacional Iguazú fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO; mientras que las Cataratas del Iguazú resguardadas en el área protegida son consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Chile, medioambiente, turberas

Presentaron un plan binacional para proteger a las turberas patagónicas argentino-chilenas
Etiquetas: energía, mem

Actualizan precios mayoristas de electricidad y transporte hasta abril de 2026
Etiquetas: AFA, Pablo Toviggino

Presuntos testaferros de Toviggino declaran ante el juez por la polémica mansión