Presupuesto 2026: Chubut prevé gastos por $3,3 billones

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remitió a la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2026, que contempla un total de erogaciones por $3.395.223.914.810. La iniciativa fue enviada bajo el Proyecto de Ley N° 151/2025 y alcanza tanto a la Administración Central como a los organismos descentralizados.

Junto al Presupuesto ingresaron otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial, entre ellas el Código Fiscal, la Ley de Obligaciones Tributarias, el Régimen de Débito Laboral, la designación del Banco del Chubut como agente financiero, el convenio entre el Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de Puerto Madryn por la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), el Presupuesto del Poder Judicial, y los proyectos de retiros voluntarios para empleados públicos.

Según el detalle oficial, la estructura del Estado provincial contempla para 2026 un total de 42.956 cargos en la planta permanente y temporaria, además de 207.761 horas cátedra. En cuanto a la distribución del gasto, las mayores partidas están destinadas a Servicios Sociales, con $1.621.340.477.887; Administración Gubernamental, con $950.655.188.284; Servicios Económicos, con $412.744.195.861; Servicios de Seguridad, con $294.091.657.193; y Deuda Pública, con $116.392.395.585.

En relación con el gasto por poder del Estado, el presupuesto asignado al Poder Judicial asciende a $268.918.972.327, mientras que el Poder Legislativo contará con $55.089.166.278 para el próximo ejercicio.

El proyecto también fija en $381.445.834.552 el monto correspondiente a las Aplicaciones Financieras y estima un Cálculo de Recursos por $3.188.808.972.445 para atender las erogaciones previstas. Del total de los recursos, el 70,71% corresponde a Rentas Generales, el 23,51% a Fuentes Afectadas y el 5,78% al Uso del Crédito. En cuanto a los recursos de libre disponibilidad, se componen de un 26,65% de coparticipación federal, 18,45% de regalías, 27,81% de recursos provinciales, 12,16% de endeudamiento público y 14,92% de otros conceptos.

Respecto a la composición del gasto, los Gastos en Personal representan el 52,70% del total, seguidos por las transferencias —principalmente a municipios— con un 15,66%. Luego se ubican los Servicios de la Deuda, con el 11,95%; los Servicios No Personales, con el 7,91%; la Inversión en Bienes de Uso, con el 5,90%; los Bienes de Consumo, con el 4,41%; y los Activos Financieros, con el 1,48%.

Uno de los puntos centrales del paquete enviado a la Legislatura es el esquema de retiros voluntarios y adhesión al denominado “débito laboral”. El proyecto establece dos modalidades. La primera es la “abstención del débito laboral” por un plazo máximo de cinco años, durante el cual el agente percibirá el 60% de su salario, manteniendo los aportes previsionales completos tanto por parte del trabajador como del Estado, sin obligación de prestar servicios. Finalizado ese período, el empleado deberá reincorporarse a su cargo, salvo que opte por la renuncia o la jubilación.

La segunda modalidad corresponde al retiro voluntario tradicional, que prevé una indemnización equivalente a un salario por cada año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual del último año. Quienes se acojan a este régimen no podrán volver a desempeñarse en ningún ámbito del Estado provincial.

Además del Presupuesto, el Ejecutivo solicitó autorización legislativa para la colocación de Letras del Tesoro por hasta $170.000 millones y la toma de un crédito externo por 150 millones de dólares destinado a la obra del acueducto en la zona sur de la provincia.