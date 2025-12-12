Plan Verano: Corte de agua para la zona 3 en Puerto Madryn



Desde Servicoop se informó que el elevado consumo superó la capacidad de producción y transporte de agua potable hacia Puerto Madryn, por lo que se debe activar el cronograma de cortes del plan verano, afectando para este viernes 12 de diciembre a la zona 3. El abastecimiento se verá interrumpido hasta las 24:00 de hoy. Se recuerda que la zona 3 está dividida en sectores (A3 – B3 – C3) abarcando también a las Quintas del Mirador, Solanas de la Patagonia y Loteos Aledaños.

– Sector A 3: Entre las calles Vesta, Lavalle, San Martín, Jorge Hansen, Roca, Bo Procrear y aledaños, Victoria de Eizaguirre, Antonio Garate, Charles Darwin y Boulevard Brown.

– Sector B 3: Entre las calles Simón de Alcazaba, Av. Juan XXIII, Necochea, Pje. Libertad, José Menéndez, Av. Juan Muzzio Norte, Juan Acosta, Av. Pujol Norte, Uruguay, Tucumán, Pedro Derbes, R Gómez, Quiroga, Menéndez, América y Necochea.

– Sector C 3: B° San Miguel, Presidente Perón y todo el sector que circunda a la ciudad y no está incluido en otras categorías.

– Quintas del Mirador – Solanas de la Patagonia y Loteos Aledaños.

Se solicita a la comunidad hacer un uso extremadamente responsable del recurso, a fin de acelerar los procesos de recuperación de los niveles de reserva. Los usuarios pueden ingresar al siguiente link para verificar a que zona pertenecen:

google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-42.77477733926508%2C-65.03613514999999&z=12&mid=1SoraIjhzVaqS70LGN5Ht7hcuoZeoK3Hc