Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Manchester City vs Brentford EN VIVO por Internet


Manchester City enfrenta este miércoles al Brentford, en el marco de los cuartos de final de la Carabao Cup de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
Probables formaciones de Manchester City vs Brentford
Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, O’Reilly, Nunes, Foden, Cherki, Reijnders, González, Silva, Haaland.
Brentford: Kelleher, Hickey, van den Berg, Collins, Kayode, Janelt, Henderson, Jensen, Lewis-Potter, Ouattara, Thiago.

Cómo ver en vivo Manchester City vs Brentford
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

