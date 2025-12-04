Nación tendrá acceso a todos los celulares de Argentina



Esta semana, el gobierno Nacional implementó el programa AlertAR, un sistema de alerta temprana de emergencias ante catástrofes. Este enviará mensajes directos a todos los teléfonos móviles ubicados en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras crisis.

La tecnología permite avisar a la población sin necesidad de aplicaciones ni registros previos.

Inversión

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Ministerio de Seguridad anunciaron este martes la puesta en marcha del proyecto. El sistema se implementará con una inversión de 12.000 millones de pesos del Fondo del Servicio Universal.

Estos recursos cubrirán la adquisición, instalación y operación de la infraestructura tecnológica necesaria.

Cómo funciona

El sistema de alerta temprana enviará mensajes directos a todos los teléfonos móviles ubicados en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras crisis, basado en Cell Broadcasting (CB). Este es un estándar internacional que transmite mensajes simultáneos a todos los dispositivos móviles dentro de un área geográfica específica.

A diferencia de los SMS tradicionales, esta tecnología difunde el mismo mensaje desde una antena celular a todos los teléfonos conectados.

La tecnología no requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales. Basta con tener el móvil encendido y bajo cobertura para recibir las alertas. El sistema funciona independientemente de la operadora telefónica utilizada.

Ventajas

El sistema tiene una cobertura inmediata y simultánea a todos los dispositivos en el área designada, y aseguran que tiene una privacidad garantizada, ya que no se recopilan datos personales ni ubicación de usuarios.

No precisa de aplicaciones ni suscripciones previas, tiene compatibilidad con redes 2G, 3G, 4G y 5G y funciona incluso con saturación de red o sin datos móviles.

Implementación y funcionamiento del sistema

El Ministerio de Seguridad Nacional será el beneficiario directo del sistema de alerta temprana de emergencias. Cuando la cartera detecte una emergencia, redactará el mensaje y lo enviará a través del sistema CB.

La transmisión llegará desde las antenas de telefonía móvil a todos los dispositivos en el área afectada. Los usuarios recibirán una notificación en sus celulares que puede interrumpir llamadas en curso.

El mensaje exige lectura antes de desaparecer de la pantalla, garantizando que la información crítica sea visualizada.

La ejecución del proyecto se realizará mediante convenios específicos con prestadores de servicios móviles y proveedores especializados.

El documento oficial establece un plazo de duración de 36 meses, con posibilidad de prórroga.

Alcance y aplicaciones

AlertAR permitirá alertar a la población frente a desastres naturales, emergencias meteorológicas extremas y advertencias de seguridad pública.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quién dejó su cargo para asumir como senadora, destacó la importancia de la iniciativa. “AlertAR, un paso histórico para cuidar a los argentinos. Ante cualquier emergencia, un sistema de alerta que llega directo a cada teléfono, esté prendido o apagado, rápido y masivo”, aseveró.

“Una herramienta moderna, directa y masiva creada gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Nacional, la AFE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM y las empresas de telecomunicaciones”, detallaron desde el Ministerio.

La solución es comparable a otras adoptadas en Chile para terremotos y Estados Unidos para huracanes. El sistema también podrá utilizarse para búsquedas urgentes como Alerta Sofía.