Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral que irá al Congreso



El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que fue enviado al Congreso de la Nación.

El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.

Asimismo, Milei canceló la agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.

Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa. Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.

En Casa Rosada aspiran a culminar el debate a principios de 2026, específicamente a finales de enero y principios de febrero, fecha en la que podría extenderse la prórroga para intentar sancionar la mayor cantidad de los proyectos que incluye el temario. De esta forma, intentarán pasar la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal y la Ley de Estabilidad Fiscal.

Desde la Presidencia hicieron público un video en el que se lo ve al mandatario firmar el detalle de la reforma musicalizado por ACDC, en el que se lo escucha expresar: “Por más crecimiento, más prosperidad, por más trabajo y para que la Argentina sea grande nuevamente. ¡Viva La Libertad, carajo!”. Se muestra escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

