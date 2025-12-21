Milei aseguró que no vetará el Presupuesto, pero cumplirá el déficit cero

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a que la oposición le bajó la derogación del financiamiento a las universidades y la emergencia en discapacidad.

En declaraciones a LN+, sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y amplió: “Logramos el quórum, logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.

Al ser consultado sobre si iba a aceptarlo tal cual salió de Diputados, expresó: “Exactamente”.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos», indicó Milei.