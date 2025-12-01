CHUBTU - ISSYS - MADRYN - SALUD - SEROS

Madre denunció que SEROS no autoriza la continuidad del tratamiento de su hijo

María Isabel Fuenzalida, enfermera con 28 años de trayectoria en el sistema público de salud, hizo público un reclamo dirigido a las autoridades de SEROS, al Superior Tribunal de Justicia y al gobernador Ignacio Torres. En una carta abierta, denunció que la obra social provincial no autoriza la continuidad del tratamiento quirúrgico de su hijo, Agustín, de 22 años.

El joven debe someterse a una segunda cirugía traumatológica como parte de un procedimiento iniciado en noviembre de 2024. La intervención, indicada por profesionales del Hospital Británico de Buenos Aires, estaba prevista para mayo de 2025 con el fin de corregir secuelas postoperatorias. Sin embargo, según expresa la madre, SEROS no está cubriendo los gastos necesarios para completar el tratamiento, pese a haber autorizado la primera etapa del proceso.

En la carta, Fuenzalida se pregunta cuál es el verdadero alcance del derecho a la salud cuando las instituciones que deberían garantizarlo terminan obstaculizando un tratamiento ya iniciado. También cuestiona el impacto que decisiones tomadas por funcionarios ajenos a la situación tienen sobre la vida de su hijo y se pregunta si la respuesta sería la misma en caso de tratarse de un paciente perteneciente al círculo cercano de quienes hoy administran la obra social.

La enfermera plantea que el caso de su hijo expone los efectos de la burocracia y la falta de empatía en el sistema sanitario provincial. Señala que la suspensión del tratamiento no solo retrasa la recuperación, sino que además genera angustia en la familia, que continúa esperando una respuesta por parte de las autoridades.

“La salud y el bienestar de ningún ciudadano pueden quedar en manos de la indiferencia”, sostuvo en su mensaje.

