Las tres universidades del Chubut buscan trabajar juntas

En la sede de la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh), se reunieron las autoridades de las tres universidades públicas de la provincia buscando plantear las líneas de acción generales para trabajar de manera conjunta a partir de 2026, fortaleciendo la articulación académica, la investigación aplicada y la vinculación territorial.

El encuentro

La decana de la UTN, la ingeniera Diana Bohn, recibió al nuevo rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Gustavo Fleitas; a la nueva delegada zonal de Puerto Madryn, Daniela Catena; y a la rectora de la Universidad del Chubut (UDC), la doctora Marcela Freytes. También participó Alejandro Canio, quien asumirá como vicedecano de la UTN Chubut en la próxima gestión.

Durante la reunión, las autoridades intercambiaron perspectivas sobre los desafíos comunes del sistema universitario en la provincia y acordaron avanzar en una agenda compartida que permita optimizar recursos, potenciar capacidades institucionales y consolidar un trabajo articulado con organismos públicos, sectores productivos y comunidades locales.

El diálogo giró en torno a la necesidad de fortalecer la presencia territorial de las universidades, ampliar oportunidades de formación en áreas estratégicas, impulsar investigaciones con impacto regional y profundizar políticas de extensión que respondan a demandas concretas de Chubut. Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener una planificación conjunta que proyecte acciones desde 2026, generando iniciativas de mediano y largo plazo.

La reunión se realizó en la antesala del Trigésimo Acto de Colación de Grado de la UTN-FRCh, ceremonia a la que asistieron las autoridades universitarias visitantes.