Las reservas subieron USD 11.500 millones en 2025

Las reservas brutas del BCRA cerraron en USD 41.165 millones el año, gracias al respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional.

En el año, los activos internacionales subieron USD 11.558 millones.

Hasta noviembre, ingresaron del FMI USD 14.469 millones, pero se le pagaron USD 2.782 millones en intereses.

Analistas creen que el gobierno deberá pedir una dispensa al FMI por unos USD 12.000 millones, ante el casi seguro incumplimiento en la acumulación de divisas.