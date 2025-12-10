La Industria Pesquera pide a Caputo la quita de retenciones



Desde Intercáamaras de la Industria Pesquera Argentina elevaron un nuevo requerimiento al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para que se analice la eliminación o reducción de retenciones para los productos del octavo complejo exportador de Argentina.

El sector volvió a transmitirle al Gobierno nacional los problemas de competitividad que afectan a la actividad y la necesidad de contar con un alivio fiscal ante la volatilidad de los precios los mercados internacionales y la elevada estructura de costos internos.

Las cámaras pesqueras solicitaron al ministro Caputo que “lleve adelante las gestiones necesarias para lograr la eliminación de los Derechos de Exportación (retenciones) y de los aranceles aplicados a la exportación de productos pesqueros, medida indispensable para recuperar la competitividad internacional del sector, sostener el empleo y evitar un deterioro irreversible de las economías regionales del litoral marítimo”.

Explicaron que “en los últimos meses, el Gobierno Nacional avanzó en la eliminación o reducción de retenciones para diversos complejos productivos con fuerte arraigo regional. Entre ellos se encuentran las economías agroindustriales del NOA y NEA (limón, arroz, maní, tabaco, legumbres, algodón, yerba mate, forestación), las cadenas regionales frutihortícolas (peras y manzanas del Valle, uva y mosto cuyano), segmentos de la industria vitivinícola, la economía del conocimiento (desarrollo de software y servicios informáticos) con fuerte concentración en centros urbanos específicos, parte del sector minero del norte y cordillera, y, de manera destacada, el complejo petrolero y gasífero”, detallaron al comparar los beneficios otorgados a esas actividades, quedando la pesca nuevamente relegada.

Impacto en las economías locales

“Todas estas actividades fueron reconocidas como estratégicas y beneficiadas con un esquema impositivo orientado a promover inversiones, mejorar competitividad y dinamizar el empleo en sus respectivas regiones”, valoraron al tiempo de plantear que “a diferencia de estas economías regionales —diversas, dispersas geográficamente y con fuerte apoyo fiscal reciente— la industria pesquera continúa siendo una de las pocas actividades netamente exportadoras que aún mantiene retenciones, pese a su impacto directo e inmediato en las ciudades del litoral marítimo. La pesca no solo es el principal motor económico de toda la región del litoral marítimo con especial impacto en comunidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Ushuaia, entre otras, sino que define su estructura social, su nivel de empleo y la actividad de decenas de encadenamientos productivos locales: estibaje, logística, frío, transporte, talleres navales, metalmecánica y servicios portuarios”, describieron.

Presión tributaria a la pesca

Cabe recordar que Intercámaras de la Industria Pesquera la componen: Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPCYF); Unión De Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (CAFREXPORT).

Estas entidades hicieron saber al Gobierno nacional que “mientras otras economías regionales han recibido alivio fiscal para mejorar su competitividad, la pesca continúa enfrentando una presión tributaria que pone en riesgo la continuidad de plantas, flotas y empleos, con consecuencias mucho más inmediatas y profundas sobre la vida económica de estas ciudades costeras”, alertaron.

Asimismo, precisaron que la estructura económica de la actividad pesquera “es sumamente particular, dado que somos una actividad intensiva en mano de obra, a merced de la volatilidad del mercado internacional y extremadamente sensible a aumentos de costos por su inevitablemente elevada estructura de costos”.

Desventaja internacional

“A ello se le suma que la competencia global en productos pesqueros se caracteriza por una gran desigualdad, siendo que productos que compiten con los producidos en el país encuentran subsidiada su producción, además de poseer acuerdos comerciales preferenciales a tasa cero para su comercialización en países de destino y en si cuentan con una menor presión fiscal, todo lo cual permite afirmar que los actuales derechos de exportación colocan a los productos pesqueros Argentinos en gran desventaja a nivel internacional, siendo un tributo inexistente en otras pesquerías del mundo. Claramente las reglas de mercado internacional para el complejo petrolero-gasifero y para otras economías son totalmente distintas”, diferencian.

Entonces, si además se tiene en cuenta que el sector es eminentemente

exportador, “con más de un 90% de la producción destinado al mercado externo, con un consumo interno muy bajo (5–6 kg/hab/año), cualquier impuesto sobre la exportación afecta directamente a la rentabilidad de la actividad”.

Por ello, la eliminación de retenciones en el sector pesquero “no solo es más urgente y determinante que otras, sino que constituye una de las medidas de menor costo fiscal y mayor impacto social y económico para las economías regionales del litoral marítimo”.

Recuperar competitividad

En resumen, la eliminación de retenciones “permitiría recuperar competitividad en el mercado internacional (a la espera de acuerdos bilaterales de libre comercio, indispensables para no quedar atrás como industria exportadora)”.

Además, “ello permitiría amortizar la fluctuación de los precios de aforo, cuya dinámica es tan variable a corto plazo que muchas veces a motivado a la paralización de las actividades productivas, dado los costos estructurales inamovibles que se poseen. Por ende, podríamos afirmar también que su eliminación colaboraría con el sostenimiento del complejo productivo y humano que nuclea a la actividad, sobre todo en regiones con escasez de alternativas productivas”, le informaron al ministro Caputo.

“Es por ello que en línea con el criterio de política pública que propone el gobierno nacional, entendemos que la pesca argentina —octavo complejo exportador del país— requiere (y necesita) el mismo tratamiento que el recibido por otras economías regionales y por el complejo petrolero, dadas sus particularidades productivas y su contribución económica, atento lo cual le elevamos formalmente la presente solicitud a efectos de que proceda a la eliminación total de los Derechos de Exportación aplicados a los productos pesqueros”, reafirmaron.