Kast llegó a la Argentina para reunirse con Milei

El reciente electo presidente de Chile José Antonio Kast visita la Argentina como primera actividad tras su triunfo del domingo, cuando se impuso por sobre la candidata oficialista Jeannette Jara por casi el 60% de los votos, y protagoniza una agenda que incluye una reunión con el mandatario Javier Milei en Casa Rosada.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el chileno partió de Santiago de Chile a las 7.10 y aterrizó pasada las 9 en Buenos Aires. El primer compromiso en agenda es la visita al libertario en Casa Rosada programada para las 12. También será de la partida el canciller Pablo Quirno.

Lo cierto es que el referente del Partido Republicano cumplirá con la promesa de campaña en la que se mostró abierto a potenciar el vínculo con la República Argentina y aceitar la relación con el libertario con el que se reunirá este martes al mediodía en Casa Rosada.

Como segunda parada del viaje exprés, Kast almorzará a las 13.30 con empresarios en el Hotel Intercontinental para luego visitar la Embajada de Chile en la Argentina y reunirse con el embajador José Antonio Viera-Gallo.

El vuelo de retorno está programado para las 21, aunque podría incluir nuevas actividades que se sumen al cronograma ya establecido.

A través de su cuenta de X, el propio presidente electo develó detalles del viaje: “Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”.