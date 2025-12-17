Javier Milei cierra el año en el streaming Carajo

El presidente Javier Milei cierra el año este miércoles con una entrevista en el programa de streaming La Misa, que conduce el influencer libertario Daniel Parisini, mejor conocido como “El Gordo Dan” en la emisora Carajo.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, Las Fuerzas del Cielo convoca a la militancia juvenil a esperar la llegada del mandatario al canal ubicado en José Cabrera 5567, del barrio porteño de Palermo Soho.

En un guiño al sector de la administración libertaria que conduce el asesor presidencial, Santiago Caputo, el mandatario volverá a La Misa donde será entrevistado por varias horas. El programa inicia formalmente a las 19.

Tras el triunfo en las elecciones de medio término, el libertario intenta hacer equilibrio entre los vértices del Triángulo de Hierro conformado por Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esta tarde, los distintos sectores nucleados en la organización bordó se concentrarán en el edificio de Carajo para recibir y escoltar el ingreso del Presidente. A través de las redes sociales, los jóvenes lanzaron formalmente la actividad.

Se trata de una semana clave para el Poder Ejecutivo que inicia el debate por la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación. De esta forma, busca anotarse sus primeros triunfos legislativos de la segunda mitad de la gestión.