JUAN GRABOIS - LIBRA

Grabois, querellante


La Corte Suprema de Justicia confirmó que el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois seguirá siendo querellante en la causa de las criptomonedas $LIBRA en la que representa a algunos de los damnificados que en febrero pasado publicitó el presidente de la Nación Javier Milei y que se investiga si se trató de una estafa.

El máximo tribunal rechazó un planteo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa, para que Grabois sea apartado del caso. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en su fallo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: Juan Grabois, libra

Grabois, querellante
Etiquetas: ANÍBAL FERNÁNDEZ, Fútbol para todos

Aníbal absuelto
Etiquetas: lla, lorena villaverde, Senado

Villaverde dio un paso al costado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: presupuesto 2026, REFORMA LABORAL, Sesiones extraordinarias

Confirmado: Las sesiones extraordinarias serán del 10 al 31 de diciembre
Etiquetas: aviones f16, Ministerio de Defensa

Argentina recibió los primeros F-16 que serán enviados a Río Cuarto
Etiquetas: CAPIP, chubut, del Mar a la Mesa, Pesca

Pesca y CAPIP firman convenio en el marco del Programa del Mar a la Mesa