Grabois, querellante



La Corte Suprema de Justicia confirmó que el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois seguirá siendo querellante en la causa de las criptomonedas $LIBRA en la que representa a algunos de los damnificados que en febrero pasado publicitó el presidente de la Nación Javier Milei y que se investiga si se trató de una estafa.

El máximo tribunal rechazó un planteo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa, para que Grabois sea apartado del caso. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en su fallo.