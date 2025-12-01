Expo Rural en El Calafate

En el marco de la 50ª Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, que conmemora el medio siglo de la entidad, el evento fue escenario de importantes anuncios y reflexiones sobre el futuro productivo de la provincia. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, Hugo Garay, dejó formalmente inaugurado el evento con un discurso donde celebró el fuerte compromiso del gobierno en generar nuevas herramientas económicas y diversificación productiva.

La Vid como nueva frontera productiva

El titular de la entidad agraria puso un énfasis especial en las iniciativas que buscan expandir la matriz productiva de Santa Cruz, destacando el reciente desarrollo vitivinícola en el interior provincial. «Los viñedos se empezaron en Lago Posadas, tenemos una hectárea donde ya se sembraron 6.000 plantas y ahora seguimos con una segunda etapa en la localidad de Caleta Olivia», expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de proyectos en línea con las directrices del Ejecutivo provincial: «Esto también va a ser fundamental para el desarrollo de la provincia y para lo que nos pide el gobernador de generar nuevas fuentes de trabajo, el primer mandatario fue claro ayer cuando planteó que la administración pública está colapsada y que es nuestra responsabilidad generar estas herramientas para los santacruceños.»

Respuesta inmediata a la emergencia

Ante los reclamos históricos del sector rural, Garay aseguró que el CAP «toma el guante» para trabajar en la solución de problemas de vialidad y cuestiones propias del organismo. Sin embargo, hizo hincapié en el respaldo recibido del Ejecutivo.

«Tenemos que tener en claro que hay un gobierno provincial presente,» sostuvo. «El año pasado, en la emergencia, tuvimos un gobierno provincial que se hizo presente de forma inmediata y asistió a todos los productores, que no es cosa menor.» Además, agregó que el compromiso estatal se evidencia en «hechos concretos» y no solo en «lo discursivo,» mencionando la inversión en políticas que impulsan la actividad.

Impulso a la producción forrajera y educación agropecuaria

El presidente del organismo también brindó un balance de las acciones realizadas a través del Plan Milagros. Informó que se sembraron casi 400 hectáreas en El Calafate y, en la zona de Gobernador Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos, se sembraron alrededor de 100 hectáreas. «Este es el camino que tenemos que seguir para el crecimiento,» indicó.

Finalmente, Garay destacó la labor fundamental de la Escuela Agropecuaria en Gobernador Gregores, señalando su estrecha vinculación con el organismo que preside. «Hoy nosotros dentro del directorio del CAP tenemos dos alumnos, que fueron egresados de esa escuela, y muchos otros alumnos forman parte hoy del Consejo Agrario Provincial,» reveló.

Tras elogiar el compromiso de los alumnos y el trabajo que realizan, invitó a todos los presentes a visitar el stand de la escuela en la feria y conocer el potencial que tienen para el desarrollo de la actividad ganadera en Santa Cruz.