ESTUDIANTES DE LA PLATA - FUTBOL - PLATENSE - TROFEO DE CAMPEONES

Estudiantes venció a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Este sábado, Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.

Con este nuevo título obtenido, «El Pincha» ganó el derecho de jugar la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, como así la Recopa de Campeones.

 

«El Pincha» festejó una vez más

En el estadio Único de San Nicolás, Platense comenzó el encuentro ganando, con el gol convertido por Franco Zapiola, jugador cuyo pase pertenece al ´Pincha´, a los 5 minutos del complemento; sin embargo «El Pincha» lo igualó a los 34 minutos y lo ganaron a los 46, con tantos de Lucas Alario en ambas ocasiones.

De esta forma, el equipo platense dirigido por Eduardo Domínguez alcanza su duodécimo título local, el décimo noveno de toda su historia. Ahora, los de La Plata se ganaron el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Por su parte, los de Walter Zunino quedaron en las puertas de su segundo título y finalizan un año histórico con la conquista del Torneo Apertura en el primer semestre.

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: embargo judicial, lorena villaverde

Embargan a Villaverde
Etiquetas: JOSÉ MAYANS, Patricia Bullrich, Senado

Cruce entre Bullrich y Mayans
Etiquetas: ISSyS, Martín Sterner

Sterner al ISSyS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Policía de Río Negro, prófugo

Prófugo de Chubut detenido tras robos en El Bolsón
Etiquetas: Greenpeace, medioambiente, Salmonicultura, Tierra del Fuego, USHUAIA

Greenpeace rechazó la vuelta de la salmonicultura a Ushuaia
Etiquetas: Machu Picchu, Perú, turismo

Machu Picchu ganó como la principal atracción de los World Travel Awards 2025