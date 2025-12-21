Estudiantes venció a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Este sábado, Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.

Con este nuevo título obtenido, «El Pincha» ganó el derecho de jugar la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, como así la Recopa de Campeones.

«El Pincha» festejó una vez más

En el estadio Único de San Nicolás, Platense comenzó el encuentro ganando, con el gol convertido por Franco Zapiola, jugador cuyo pase pertenece al ´Pincha´, a los 5 minutos del complemento; sin embargo «El Pincha» lo igualó a los 34 minutos y lo ganaron a los 46, con tantos de Lucas Alario en ambas ocasiones.

De esta forma, el equipo platense dirigido por Eduardo Domínguez alcanza su duodécimo título local, el décimo noveno de toda su historia. Ahora, los de La Plata se ganaron el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Por su parte, los de Walter Zunino quedaron en las puertas de su segundo título y finalizan un año histórico con la conquista del Torneo Apertura en el primer semestre.