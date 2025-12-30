Emergencia agropecuaria por sequía en Neuquén



El Gobierno declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Neuquén debido a la severa sequía que afecta a la región.

Lo hizo a través de la Resolución 2123/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida establece que el periodo de vigencia de la emergencia comprende desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

La decisión surge tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación crítica presentada previamente por el gobierno provincial mediante el decreto 1303/2025.

La declaración alcanza a diversas actividades productivas en todo el territorio neuquino, con una excepción específica: los valles irrigados de los Departamentos Añelo y Confluencia, los cuales quedan fuera de esta normativa.

Los sectores que podrán acogerse a los beneficios previstos por la Ley 26.509 son:

• Explotaciones ganaderas.

• Explotaciones forestales.

• Explotaciones acuícolas.

• Explotaciones apícolas.

Para poder acceder a las asistencias y beneficios impositivos o bancarios, los productores afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia de Neuquén. En este documento debe constar que sus predios o explotaciones se encuentran efectivamente comprendidos en la situación de emergencia o desastre.

Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), serán las encargadas de arbitrar los medios para que los productores gocen de los beneficios legales correspondientes. El ciclo productivo para las áreas afectadas se ha dado por finalizado oficialmente el 30 de junio de 2026.

Fuente: Agencia NA