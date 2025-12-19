El Programa Mi Primer Robot cerró el año con un acto en la Legislatura Provincial



El Ministerio de Educación realizó la jornada de cierre del Programa «Mi Primer Robot 2025», un evento organizado mediante la Dirección de Tecnología Educativa, con el acompañamiento de la empresa Aluar.

El encuentro, que tuvo lugar en la Legislatura del Chubut en Rawson, tuvo como objetivo poner en valor el trabajo desarrollado a lo largo del año, compartir experiencias pedagógicas vinculadas a la robótica educativa y reconocer el compromiso de docentes, estudiantes e instituciones participantes.

La actividad se inició con una presentación institucional y las palabras del ministro de Educación, José Luis Punta, quien destacó la importancia de sostener las políticas públicas implementadas por el gobernador Ignacio Torres en relación a promover la innovación educativa, el acceso equitativo a la tecnología y el fortalecimiento de las instituciones escolares en todo el territorio provincial.

Alcance territorial

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de la experiencia «Scratch en Río Mayo», a cargo de estudiantes de la Escuela N° 148 de esa localidad, acompañados por las docentes Carolina Jiménez y Miriam Ibáñez. Los estudiantes Roberto Agustín Acevedo, Santino Nicolás Balzaretti, María Teresa Sequeira Ávila y María Victoria Torres Becce compartieron el proceso de trabajo desarrollado durante el año, evidenciando aprendizajes en programación, pensamiento lógico, creatividad y trabajo colaborativo.

La experiencia resultó especialmente significativa por tratarse de una institución del interior provincial, reflejando cómo el programa Mi Primer Robot garantiza el acceso a propuestas de robótica educativa de calidad y contribuye a la inclusión digital y a la reducción de brechas territoriales.

En este marco, se entregaron obsequios a los estudiantes y a la institución en reconocimiento al esfuerzo y compromiso sostenido. Durante la jornada, docentes de distintas localidades presentaron proyectos vinculados a museos digitales, identidad cultural y agraria, robótica, arte, videojuegos educativos y programación visual.

Participaron instituciones educativas de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Lago Puelo, Telsen, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman, dando cuenta de la diversidad territorial y pedagógica del programa.

Además, se desarrollaron talleres de Electrónica Divertida e Impresión 3D, orientados al fortalecimiento de las capacidades docentes y al intercambio de saberes prácticos.

Asimismo, se efectuó la entrega de equipamiento tecnológico -impresoras 3D, kits Arduino y robots educativos- a distintas instituciones participantes. En particular, la Escuela N° 148 de Río Mayo recibió robots educativos, consolidando la continuidad del trabajo iniciado.

La jornada de cierre del Programa «Mi Primer Robot 2025» se constituyó como un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección, donde se puso en valor el protagonismo estudiantil, el compromiso docente y el impacto de la robótica educativa como herramienta pedagógica transversal, reafirmando una política educativa que promueve la inclusión y el desarrollo de capacidades digitales en toda la provincia.