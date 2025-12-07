El Hospital Ísola realizará la última colecta de sangre del año en la UNPSJB
El Servicio de Hemoterapia del Hospital Ísola de Puerto Madryn llevará adelante este viernes 12 de diciembre, de 9 a 13 horas, la última colecta de sangre del año. La actividad se realizará en la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y cuenta con la colaboración de la cátedra de Fisiología.
Desde el Hospital recordaron la importancia de la donación voluntaria y altruista para sostener el abastecimiento del banco de sangre, e invitaron a la comunidad a acercarse con DNI.
Entre los requisitos para donar se destacan tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber donado en los últimos dos meses y encontrarse en buen estado de salud general. También se solicita no estar bajo tratamiento médico u odontológico, no haber tenido cirugías recientes y evitar la donación si se tuvo un tatuaje o perforación no estéril dentro del último año. Las personas embarazadas quedan excluidas, mientras que quienes hayan tenido hepatitis antes de los 10 años pueden donar.
Previo a la colecta, se recomienda ingerir infusiones azucaradas o frutas, evitar lácteos y grasas, no consumir alcohol en las 12 horas previas y no fumar dos horas antes y después de la donación.