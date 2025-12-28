El ex Brown, Javier Burrai, dejó Talleres de Córdoba y volverá a Sarmiento de Junín

El Club Sarmiento de Junín, confirmó a su primer refuerzo para la temporada 2026 y resolvió una urgencia clave en el arco con la incorporación del ex arquero de Guillermo Brown de Puerto Madryn, Javier Burrai.

El golero oriundo de San Nicolás, viene de jugar este 2025 en Talleres de Córdoba, donde no pudo encontrar regularidad bajo la dirección técnica de Carlos Tevez, club cordobés al que arribó tras exitosas temporadas en el fútbol de Ecuador. En «la Banda» brilló, donde jugó en el año 2014, donde ascendió del Torneo Federal A a la Primera Nacional y fue clave en juegos de Copa Argentina.

Burrai vuelve a Sarmiento

El arquero Javier Burrai, de 35 años, llegará a Sarmiento de Junín en condición de libre, tras su paso por Talleres de Córdoba y ocupará el lugar que dejaron Lucas Acosta y José Devecchi, quienes finalizaron sus préstamos y regresaron a Lanús y San Lorenzo, respectivamente.

El futbolista oriundo de San Nicolás arribará con el pase en su poder y firmará un vínculo por un año para convertirse en el referente del arco del equipo que conduce Facundo Sava, regresando a esta institución que se quedó sin su arquero titular y su habitual suplente, una situación que obligó a acelerar la búsqueda de un reemplazante con experiencia.

Vale destacar que Burrai ya tuvo un ciclo previo en Sarmiento entre 2016 y mediados de 2017, cuando el equipo competía en Primera División. En aquella etapa disputó siete partidos oficiales, mayormente como alternativa de Emanuel Trípodi y Julio Chiarini.

Un paso importante en Brown de Puerto Madryn

En Puerto Madryn, jugó en Guillermo Brown en el año 2014, club al que llegó luego de su paso por Camioneros: en «la Banda» dejpo un gran registro, ya que no solo se ganó a los hinchas con su don de persona, sino también por sus buenas performances en Copa Argentina, en la que los brownianos eliminaron a su cláisco rival Deportivo Madryn en una tanda de penales donde Burrai fue figura.

Asimismo, consiguió el ascenso en el Torneo Federal A 2014 hacia la Primera Nacional, jugando en tal divisional en el año 2015, sosteniendo la categoría nuevamente a través de una tanda de penales en la Final por la Permanencia frente a Gimnasia de Mendoza, donde Burrai una vez más contuvo remates claves y aportó para que «la Banda» se sostenga en la segunda categoría del fútbol argentino.

Con gran experiencia en Ecuador donde se nacionalizó

Uno de los datos destacados de su carrera es su paso por la selección de Ecuador, ya que el arquero sumó cuatro partidos internacionales, todos amistosos, con una titularidad y el resto como suplente de Alexander Domínguez.

Su único encuentro con la camiseta del Tri fue el 24 de marzo de 2024, en la derrota por 2 a 0 ante Italia, en un partido disputado en Estados Unidos bajo la conducción del español Félix Sánchez Bas. En ese compromiso, Domínguez y el argentino Hernán Galíndez ocuparon un lugar en el banco de suplentes.

El formado en Arsenal, Burrai construyó gran parte de su carrera en Ecuador: entre 2020 y 2024 defendió el arco de Barcelona, uno de los clubes más importantes del país, con el que se consagró campeón de la liga en 2023 y previamente también jugó durante dos temporadas en Macará.