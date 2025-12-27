El Club Guillermo Brown prepara una nueva edición de su tradicional Colonia de Vacaciones

El próximo lunes 5 de enero, comenzará la Colonia de Vacaciones del Club Guillermo Brown, la ya tradicional actividad que se desarrolla todos los veranos en Puerto Madryn.

La actividad, se extedenderá hasta el 6 de febrero, con diversas propuestas para niños y niñas desde 3 a 12 años, divididos en grupos etarios y con un experimentado equipo de profesores de educación física a cargo.

Todo listo para un mes de Colonia a plena recreació y diversión

La Colonia de Vacaciones del Club Guillermo Brown comenzará el 5 de enero y finalizará el 6 de febrero de 2026, siendo destinada a niños y niñas de entre 3 años a 12 años.

Los horarios serán de lunes a viernes, con opciones de horario normal (9:00 a 12:00) y horario extendido (8:00 a 13:00) según las necesidades y decisiones de cada familia; con base en el gimnasio de básquet del club ubicado en Irigoyen 258.

Diversas actividades y talleres se desarrolarrán no solo en el gimnasio sino también según cada una, en dievrsos espacios de la ciudad; todo a cargo de profesores de Educación Física, Maestras de Nivel inicial y de Música.

Entre las activades que podrán disfrutar los infantes estarán las de natación, escalada, talleres de Arte, talleres de Cocina, salida en Kayack, juegos recreativos, visita a los Bomberos y al cine, actividades en la vida en la naturaleza y Campamento.

Las inscripciones continuan abiertas, con precios según socios y no socios del clubes, destacandose que tambien hay convenios con empleados de Empleados/as Aluar e INFA. Todo incluye seguro y remera de la Colonia.

Por más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaria ubicada en Avenida Irigoyen 258 entre 16hs a 20hs, también comunicarse por redes sociales al perfil de Instagram Coloniabrownpmy o al número 2804555523.