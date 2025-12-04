El chubutense Owen Williams compitió en el II Torneo Internacional de Carabina Abierta de tiro

El tirador rawsense Owen Williams, representante del Tiro Federal Argentino Cornado Villegas, participó el último fin de semana, del Match Internacional de Carabina Abierta (10m).

El certamen convocó a los 20 mejores tiradores de Argentina, Brasil y Perú, según el ranking 2025.

Gran perfomance del chubutense en una cita internacional

Tras su gran actuación en la final del Campeonato Nacional donde terminó en 7° lugar, el deportista capitalino Owen Williams fue confirmado dentro de la convocatoria para formar parte del seleccionado nacional que afrontó esta competencia internacional desarrollada en Buenos Aires.

El torneo tuvo una clasificación única a 10, con 30 disparos en 30 minutos, puntuación decimal y blancos electrónicos. Luego se realizó la Final Olímpica a 8, bajo reglamento ISSF, con eliminaciones progresivas hasta definir el podio.

Finalmente, el match internacional quedó en manos de Brasil, que se llevó la copa por equipos tras sumar los 10 mejores puntajes de su delegación.

En tanto Williams finalizó su participación con 300.2 puntos y quedó en la 10° posición dentro de los representantes nacionales.

La posibilidad de haber sido seleccionado para representar a nuestro país y formar parte de este desafío internacional, representa un enorme logro que refleja dedicación, constancia y la proyección creciente de del deportista chubutense.