El ajedrecista Moreno Pérez se ubicó en el top 7 en el “Argentina Superior”

El ajedrecista oriundo de Puerto Madryn, Sebastián Moreno Pérez, único Maestro FIDE con norma de Maestro Internacional, se clasificó en el séptimo lugar del Campeonato Argentino Superior Absoluto Rapid de ajedrez.

El certamen, se desarrolló el pasado sábado en la sede de la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Parque Patricios.

Un portuario entre los mejores en el Argentino Superior Abosluto

El Campeonato Argentino Superior Absoluto Rapid de ajedrez, se desarrolló a un ritmo de 8 minutos + 4 segundos de incremento por jugada, Sistema Suizo a 7 rondas, con un total de 154 jugadores, entre ellos 37 titulados, destacándose la presencia de ocho Grandes Maestros y otros nueve Maestros Internacionales.

El deportista chubutense Sebastián Moreno Pérez, finalizó invicto, con 5 puntos y medio sobre 7, subiendo 9 puestos de clasificación, sumando 34,2 puntos de ranking internacional y obteniendo una performance de 2429 puntos Elo.

En su camino se destacaron las victorias frente al reconocido Maestro Internacional Kevin Paveto, ante la Bicampeona Argentina Superior, Ernestina Adam y también contra el Campeón Argentino, Ramiro Toffoletto.

También fueron importantes los empates ante el Gran Maestro Leandro Krysa (Quien resultó subcampeón del torneo y es Campeón Argentino Superior Blitz y representante olímpico) y el logrado ante el Maestro Internacional Lucas Liascovich (Ex-Campeón Panamericano Juvenil y Subcampeón Mundial Juvenil por Equipos).

De esta manera el Maestro madrynense continúa destacándose representando de la mejor manera a la provincia en los torneos más importantes del país.