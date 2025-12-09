MADRYN - MÉXICO - TEATRO DEL MUELLE

Dos noches de música mexicana en el Teatro del Muelle con voces locales

Este viernes 12 y sábado 13 de diciembre se desarrollarán en Puerto Madryn dos jornadas dedicadas a la música mexicana, con presentaciones a cargo del taller de canto de Sandra Jaider. Los espectáculos tendrán lugar en el Teatro del Muelle, ubicado en Avenida Rawson 60, con función el viernes a las 21 horas y doble función el sábado, a las 19 y a las 21.

El repertorio incluirá distintos géneros de la música mexicana, con canciones populares y otras menos conocidas, en versiones románticas y también divertidas. Como parte de la propuesta, se contará con la participación especial del grupo Los Mariachis de Trelew, que se presentará con vestimenta típica y maquillaje artístico.

En escena participarán veinte intérpretes: Lara Schultheis, Carolina Sillaro, Silvia Sarubinsky, Martín Groizard, Josefina Ojeda, Gonzalo Rey, Emiliano Rey, Gustavo Bustos, Cristina Pessolano, Lucrecia Gismondi Barroso, Natalia Kopp, Germán Pi, Sofía Iturrez, Camila Padin, Rosana Zapata, Alejandro Barranco, Fabio Sainz, Gisela Hernández e Irupé Barrera.

Además, en el acceso al Teatro del Muelle se podrá recorrer una exposición del taller de pinturas de Nancy Micheltorrena.

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y se encuentran a la venta a través del número 2804 199177 o en la boletería del Teatro del Muelle.

