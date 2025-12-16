Detuvieron en Comodoro Rivadavia a un prófugo de la Justicia

Personal policial de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo en la noche del lunes a un joven de 21 años que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20 horas, cuando efectivos realizaban recorridas preventivas en la zona de la avenida Kennedy y la calle La Gaceta de Buenos Aires, en el barrio Pueyrredón.

En ese contexto, los uniformados identificaron a un masculino cuyas iniciales son G.J.I., sobre quien pesaba una medida judicial pendiente.

Ante esta situación, se procedió a su demora y se dio intervención a la Oficina Judicial. Minutos más tarde, Florencia Diez confirmó la vigencia del pedido de captura, por lo que se formalizó la detención del joven.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la sede policial del barrio Isidro Quiroga, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.