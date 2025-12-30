Deportivo Madryn sumó un refuerzo de trayectoria con la llegada de Mauricio Cuero

El Deportivo Madryn continúa trabajando en la concreción de sus refuerzos para la próxima temporada del Torneo de la Primera Nacional y este lunes, concretó un fichaje de enorme jerarquía.

Se trata del delantero colombiano Mauricio Cuero, que viene del Deportivo Garcilaso de Perú y que registra experiencia en primera división de nuestro pais, con destacados pasos por Olimpo de Bahía Blanca, Banfield e Independiente.

Cuero refuerza el ataque «Aurinegro»

El delantero colombiano Mauricio Cuero, es el noveno refuerzo del Club Deportivo Madryn con vistas a la Temporada 2026 del Torneo de la Primera Nacional.

El futbolista de 32 años llega al equipo «Aurinegro» dirigido por Cristian Díaz, luego de su última experiencia en Deportivo Garcilaso, equipo de la Liga 1 de Perú.

Cuero, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, Mauricio vistió la camiseta de Olimpo, Banfield, Independiente, Belgrano, Olimpia de Paraguay, además de Tijuana, Atlas y Santos Laguna en México.