Deportivo Madryn confirmó a Nicolás Barrientos como nuevo refuerzo

El Deportivo Madryn sigue reforzándose con vistas a la Temporada 2026 del Torneo de la Primera Nacional y en este sentido, confirmó la llegada de su octava nueva ficha.

Se trata del mediocampista ofensivo Nicolás Barrientos, ex Tristán Suárez y con último paso por el Sportivo Armeliano de Paraguay.

Llegó el octavo

La Temporada 2026 de la Primera Nacional ya tiene fecha de inicio y fixture confirmar y en este sentido, el Deportivo Madryn ajusta su preparación con vistas a lo que será esta competencia en la que buscará concretar el ansiado ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino.

El plantel que ahora será conducido por Cristian Díaz, sigue reforzándose como asi tambien confirmando continuidades de sus jugadores: en este caso, entre los nuevos futbolistas que llegarán al «Depo», se ha informado la llegada de Nicolás Barrientos, mediocampista ofensivo de 30 años, con amplio recorrido en la categoría como así también a nivel internacional.

Barrientos, viene de disputar la Primera División de Paraguay con Sportivo Ameliano, donde jugó 27 partidos; formado en Tristán Suárez y con pasos en Güemes, All Boys, Instituto y Guaraní de Paraguay.

De esta forma, Barrientos es el sexto refuerzo del plantel «Aurinegro», que ya concretó las incorporaciones de Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala, Julián Cosi, Gabriel Gudiño, Camilo Machado, Matías Montero y Facundo Ospitaleche.

Comienza en febrero

El Torneo 2026 de la Primera Nacional, comenzará el 7 de febrero y ofrece 2 ascensos a la Liga Profesional de Fútbol 2027 y serán 4 los descensos a la categoría inferior.

El Deportivo Madryn integrará la Zona A y su debut será en condición de visitante, jugando frente a Colón en Santa Fé, mientras que como local debutará el 14 de febrero ante Deportivo Morón.