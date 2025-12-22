Deportivo Madryn anunció su séptimo refuerzo con la llegada de Facundo Ospitaleche

El Deportivo Madryn continúa con la concreción de nuevos refuerzos para su plantel con vistas a la Temporada 2026 de la Primera Nacional, con la confirmación de la llegada de Facundo Ospitaleche.

El futbolista, que es la séptime ficha confirmada, se desempeña como mediocampista y es oriundo de Uruguay, donde registar una extensa carrera como así tambiézn experiencia en Ecuador y Colombia.

Refuerzo internacional para Madryn

Un nuevo refuerzo, el séptimo, confirmó este domingo la dirigencia del Club Deportivo Madryn, que define su plantel con vistas a la Temporada 2026 del Torneo de la Primera Nacional bajo la conducción de su ahora nuevo entrenador, Cristian Díaz.

Facundo Ospitaleche, fue confirmado como nuevo jugador del «Aurinegro», siendo un volante oriundo de Uurguay, de 29 años y surgido en Defensor Sporting.

Llega al «Depo» luego de disputar la Serie A de Ecuador con el Manta FC (30 PJ – 2 G); contando además con un extenso recorrido en las categorías juveniles representando a Uruguay y disputando Sudamericanos y Mundiales.

Vale destacar que además de Ospitaleche, Deportivo Madryn ya anunció las llegadas de los jugadores Rodrigo Ayala, Julián Cosi, Nicolás Ortiz, Camilo Machado, el arquero Matías Montero y Gabriel Gudiño.

Sigue la confirmación de las continuidades

En tanto, con respecto a los futbolistas que disputaron la Temporada 2025 donde disputaron las dos finales por el ascenso a la Liga Profesional, la dirigencia del Deportivo Madryn sigue negociando las continuidades de varios de sus jugadores.

Ya fueron confirmadas las continuidades de Yair Bonnin, Federico Recalde, Luis Silba, Nazareno Solís, Germán Rivero, a quienes se suma el lateral derecho Agustín Sosa y el lateral izquierdo Diego Martínez. Sin embargo, estos dias serán claves para cerrar las continuidades o no de más jugadores de renombre en la institución que aún se encuentran en etapa de negociación.