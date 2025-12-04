Deportivo Madryn anunció la salida de Leandro «Tano» Gracián como DT

Este miércoles, el Club Deportivo Madryn anunció a través de un comunicado en sus redes sociales, la salida del hasta por entonces entrenador Leandro «Tano» Gracián.

El DT, lideró al conjunto «Aurinegro» esta temporada 2025 de la Primera Nacional hasta la Final del certamen por el primer ascenso y posteriomente jugó la segunda final, el pasado domingo luego de caer por anotador global frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Se despidió «El Tano»

Tras hacer una gran campaña este 2025 en el Torneo de la Primera Nacional, cumpliendo los objetivos de llegar a la final por el ascenso, el Club Deportivo Madryn anunicó este miércoles, la salida del entrenador Leandro «Tano» Gracián.

El vínculo entre el DT y la institución llegó a su fin y este miércoles se confirmó su baja, tyras una reunión y despedida con el plantel.

Desde la institución «Aurinegra» se agradeció a Gracián y a todo su Cuerpo Técnico por estos dos años se trabajo, en los que «El Depo» fue uno de los principales protagonistas de la Primera Nacional, llegando a disputar este 2025 los grandes objetivos como ser las finales por el ascenso.

Vale destacar que la Temporada 2024 de Gracián al mando del plantel «Aurinegro» fue muy buena, donde llegó hasta las Semifinales del Reducido por el segundo ascenso; perfomance que mejoró ampliamente este 2025, llegando a la Final por el primer ascenso donde cayó por penales frente a Gimnasia de Mendoza y posteriomente, jugando el pasado fin de semana la Final del Reducido por el segundo ascenso, cediendo ante Estudiantes de Río Cuarto.