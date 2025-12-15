Culminó el Torneo Mensual de ajedrez de Peones del Sur

El pasado fin de semana llegó a su fin el Torneo Mensual del Circulo de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn, certamen correspondiente al mes de diciembre.

Andrés Ipuche fue el mejor del mes; mientras que en la tabla Anual, Homero Oldani se coronó como el ganador.

Con ganadores en Peones del Sur

El sábado pasado se jugó en la Sede del Círculo de Ajedrez Peones del Sur, el último Torneo Mensual del 2025, certamen que en esta oportunidad contó con 20 participantes de la instituci´pon y entre quienes quedarían definido los puestos en la tabla anual.

Andres Ipuche ganó el torneo de manera invicta, termianndo con 5,5 de 6 posibles. El segundo lugar quedó empatado entre el FM Jorge Sabas con el joven Martin Barrionuevo, siendo Jorge quien ganaría la pulseada en el sistema de desempate.

Tras la culminación de los torneos durante el 2025, la tabla anual quedo definida: Homero Oldani fue el campeón de este año, con una acumulación de 45 puntos a lo largo del año. El segundo lugar no se definió hasta la ultima ronda, en donde Andres Ipuche logró sacar 1 punto de ventaja para finalizar segundo con 42 puntos. El podio se completó con Martin Barrionuevo, que finalizó el año con 41 puntos.