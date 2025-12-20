Corrientes ya tiene su propio y primer dinosaurio registrado



La provincia de Corrientes ingresó por primera vez al registro fósil de los dinosaurios con el hallazgo de un titanosaurio, un gigante herbívoro del pasado remoto. El material fue encontrado en sedimentos cretácicos entre las localidades de Mercedes y Curuzú Cuatiá, en una zona poco explorada hasta ahora. Este descubrimiento amplía de manera decisiva el conocimiento sobre la historia natural del nordeste argentino.

Una nueva etapa

El resto identificado corresponde a un osteodermo, una placa ósea que formaba parte de la piel de ciertos saurópodos titanosaurios. El elemento fue recuperado durante una campaña de prospección científica y analizado durante casi dos años por un equipo interdisciplinario.

Estudios comparativos y técnicas de microtomografía permitieron vincularlo con titanosaurios del hemisferio sur.

Un gigante del pasado en tierras correntinas

Los titanosaurios dominaron los ecosistemas del Cretácico, ocupando un rol clave como grandes herbívoros. Su presencia sugiere ambientes ricos en vegetación y condiciones ecológicas favorables para fauna de gran tamaño.

Este registro conecta a Corrientes con regiones vecinas que ya contaban con evidencias similares. Hasta ahora, los fósiles más antiguos de la provincia correspondían a mamíferos mucho más recientes.

El hallazgo empuja el registro de vertebrados locales millones de años hacia atrás en el tiempo. Esto abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución de los ecosistemas del NEA.

El descubrimiento fortalece el valor científico del territorio y estimula la protección de áreas con potencial fósil. También impulsa la educación ambiental, acercando a la comunidad a la historia profunda del paisaje que habita. Además, refuerza la idea de que conservar el suelo es preservar información clave sobre la vida en la Tierra.