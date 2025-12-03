Confirman el potencial del proyecto minero «La Manchuria»



El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, informó que Astra Exploration Inc. dio a conocer nuevos resultados del programa de perforación correspondiente a la Fase II del Proyecto La Manchuria, fortaleciendo la proyección del yacimiento de oro y plata.

Los avances registrados reflejan un progreso significativo en la campaña exploratoria, que permitió expandir la extensión de vetas, confirmar nuevas estructuras mineralizadas y validar la precisión del modelo geofísico tridimensional recientemente desarrollado.

Los principales resultados de la Fase II, dan cuenta que la longitud del sistema de vetas en la Main Zone se amplió de aproximadamente 500 a 800 metros, especialmente en las vetas West Feeder; se confirmó la primera veta continua de, al menos, 200 metros de longitud y hasta 150 metros de profundidad en la Eastern Zone; como así también que todas las perforaciones realizadas interceptaron vetas y/o vetillas con evidencia de mineralización.

Además, se identificó una nueva estructura paralela situada a unos 350 metros al noreste de la Eastern Zone, denominada Road Zone; al tiempo que el modelo geofísico 3D demostró ser una herramienta predictiva eficaz para localizar vetas mineralizadas bajo la superficie.

En este escenario, Diego Guido, director de Exploración de Astra, destacó que “el programa de perforación de la Fase II se diseñó para evaluar las extensiones laterales del sistema de vetas epitermales someras y para probar un nuevo modelo geofísico tridimensional. Todos los barrenos interceptaron vetas y/o vetillas con clara evidencia de mineralización en algunas de ellas”.

Desde la compañía, informaron que previo a la perforación, se desarrolló un exhaustivo programa de mapeo geológico y se incorporaron 150 kilómetros adicionales de líneas geofísicas, lo que permitió actualizar y reprocesar los datos existentes. Esta etapa fue fundamental para construir un modelo predictivo tridimensional, que facilitó la identificación de nuevas zonas con alta probabilidad de mineralización.

Las secciones longitudinales y transversales del modelo 3D muestran la correlación entre las estructuras mineralizadas y los bordes de resistividad, validando su capacidad para orientar futuras perforaciones. La Road Zone, recientemente incorporada, es uno de los objetivos más prometedores definidos a partir de este enfoque.

Con estos resultados, el proyecto La Manchuria consolida su avance técnico y aporta información clave para la planificación de nuevas campañas. La próxima etapa buscará ampliar el estudio geofísico a otras zonas del área y continuar con perforaciones destinadas a profundizar el conocimiento del sistema mineralizado.

Astra Exploration desarrolla el proyecto en una zona de alta prospectividad del Macizo del Deseado, reconocida internacionalmente por albergar yacimientos de clase mundial como Cerro Vanguardia y Cerro Negro.

Santa Cruz reafirma así su posicionamiento como una de las provincias con mayor potencial geológico del país, promoviendo iniciativas que integran innovación, exploración responsable y generación de conocimiento estratégico.