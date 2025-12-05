Confirmado: Las sesiones extraordinarias serán del 10 al 31 de diciembre

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de un texto en X que el decreto con el llamado a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre será publicado en la madrugada del próximo martes en el Boletín Oficial. El temario está compuesto por seis iniciativas que comienzan con el proyecto de ley de Presupuesto 2026 y termina con las reformas anunciadas por Javier Milei.

En el comunicado, Adorni sintetizó esta serie de temas como “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, y culminó con su reiterada frase “Dios bendiga a la República Argentina”. El decreto con la convocatoria ya fue firmado por el presidente de la Nación y se hará oficial el próximo martes 9 de diciembre a la madrugada. Cabe recordar que el lunes 8 es feriado.

El primer tema que el Gobierno nacional busca aprobar es el Presupuesto 2026: la gestión libertaria prorrogó durante sus dos primeros años la normativa sancionada para el 2023 y es una de las condiciones que le pidieron los gobernadores para luego, poder avanzar con las reformas anunciadas por el Gabinete nacional.

Si bien el proyecto de ley, tal como lo envío el Poder Ejecutivo de la Nación el pasado 15 de septiembre, ya fue dictaminado, deberá pasar nuevamente por la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque fue despachado dentro del período ordinario y nunca llegó al recinto. De todos modos, el oficialismo especuló con esa posibilidad ya que planeaba abordarlo después del recambio por el que pasó de tener 37 miembros a 95.

La “ley de leyes” será tratada por la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y pasará al recinto en búsqueda de la media sanción. Luego, cuando llegue al Senado, Ezequiel Atauche convocará a Presupuesto y Hacienda para repetir el proceso. En síntesis, el oficialismo buscará diagramar un tratamiento exprés para poder cerrar el año calendario con el Presupuesto sancionado.

El segundo punto del temario de sesiones extraordinarias es el proyecto de ley de inocencia fiscal: Fue presentado en junio por José Luis Espert como orador desde Casa Rosada y propone aumentar los montos tipificados en el delito de evasión fiscal. El marco regulatorio actual tiene fijado los montos en 1.5 millones de pesos y la iniciativa busca llevarlo a 100 millones de pesos.

Luego siguen las reformas que el presidente Milei va a presentar en cadena nacional el próximo martes a la noche: el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la modernización laboral y la reforma al Código Penal de la Nación.

Por último, el temario incluye al proyecto de adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. Este tema se coló sobre el final y fue solicitado por algunos gobernadores patagónicos.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas desde el próximo miércoles 10 de diciembre al miércoles 31 de diciembre. Serán cuatro semanas con un total de 13 días hábiles. De todos modos, aún no está descartado que haya un segundo tramo de extraordinarias que contemple la segunda parte de enero y la primera de febrero.

Fuente: Parlamentario