Chubut puso en marcha el nuevo Fondo de Garantías para mejorar el acceso al crédito de PyMEs y emprendedores

El Gobierno del Chubut oficializó la creación del Fondo de Garantía provincial “Chubut Garantizar”, tras la promulgación de la Ley II N.º 315 publicada en el Boletín Oficial el 5 de diciembre. La iniciativa busca facilitar el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y organizaciones locales mediante un fideicomiso público que actuará como respaldo para la obtención de créditos.

El instrumento contará con un aporte inicial de $2.000 millones y con aval del Banco Central de la República Argentina. A través de la emisión de garantías, se apunta a fortalecer la actividad productiva y mejorar las posibilidades de acceso al crédito para personas humanas, jurídicas y entidades de la sociedad civil.

El gobernador Ignacio Torres destacó la importancia del fondo en el actual escenario económico y señaló que la herramienta forma parte de la agenda provincial orientada a promover la producción y el empleo. Según expresó, la iniciativa busca acompañar al sector privado con mejores condiciones de financiamiento, además de instancias de capacitación y asistencia técnica.

La ley establece exenciones tributarias tanto para el fideicomiso como para los contratos y operaciones vinculadas a su funcionamiento. Asimismo, invita a los municipios a adoptar normas que permitan exceptuar de impuestos locales a los beneficiarios de las garantías.

El fideicomiso será administrado por un fiduciario designado por el Poder Ejecutivo, encargado de suscribir el contrato correspondiente y de introducir futuras modificaciones orientadas a optimizar la gestión del fondo. También se designará una autoridad de aplicación responsable del control, la administración y la fiscalización del instrumento.

Con la puesta en marcha de “Chubut Garantizar”, la Provincia apunta a consolidar una herramienta financiera destinada a impulsar el desarrollo económico local y facilitar el acceso al crédito en un contexto de dificultades para el sector productivo.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

Un hombre con pedido de captura fue detenido tras ser visto descartando perchas en el centro de Trelew

