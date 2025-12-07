Chubut puso en marcha el nuevo Fondo de Garantías para mejorar el acceso al crédito de PyMEs y emprendedores

El Gobierno del Chubut oficializó la creación del Fondo de Garantía provincial “Chubut Garantizar”, tras la promulgación de la Ley II N.º 315 publicada en el Boletín Oficial el 5 de diciembre. La iniciativa busca facilitar el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y organizaciones locales mediante un fideicomiso público que actuará como respaldo para la obtención de créditos.

El instrumento contará con un aporte inicial de $2.000 millones y con aval del Banco Central de la República Argentina. A través de la emisión de garantías, se apunta a fortalecer la actividad productiva y mejorar las posibilidades de acceso al crédito para personas humanas, jurídicas y entidades de la sociedad civil.

El gobernador Ignacio Torres destacó la importancia del fondo en el actual escenario económico y señaló que la herramienta forma parte de la agenda provincial orientada a promover la producción y el empleo. Según expresó, la iniciativa busca acompañar al sector privado con mejores condiciones de financiamiento, además de instancias de capacitación y asistencia técnica.

La ley establece exenciones tributarias tanto para el fideicomiso como para los contratos y operaciones vinculadas a su funcionamiento. Asimismo, invita a los municipios a adoptar normas que permitan exceptuar de impuestos locales a los beneficiarios de las garantías.

El fideicomiso será administrado por un fiduciario designado por el Poder Ejecutivo, encargado de suscribir el contrato correspondiente y de introducir futuras modificaciones orientadas a optimizar la gestión del fondo. También se designará una autoridad de aplicación responsable del control, la administración y la fiscalización del instrumento.

Con la puesta en marcha de “Chubut Garantizar”, la Provincia apunta a consolidar una herramienta financiera destinada a impulsar el desarrollo económico local y facilitar el acceso al crédito en un contexto de dificultades para el sector productivo.