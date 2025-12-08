Chubut firmó con Mendoza un convenio de cooperación



Durante el V Congreso Internacional Agua para el Futuro y de la Asamblea Ordinaria Nº XLVI del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), que se realizó en Mendoza; y en el marco de la Asamblea del COHIFE, el Instituto Provincial del Agua (IPA), representado por el Administrador General de Recursos Hídricos, Esteban Parra, firmó un Convenio Marco de Asistencia Técnica, Colaboración y Planificación Estratégica con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, encabezado por su Superintendente, Sergio Marinelli.

El acuerdo establece una agenda conjunta destinada a fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en ambas provincias. Entre sus principales lineamientos se incluyen: el intercambio de información técnica, jurídica y operativa para el desarrollo y seguimiento de iniciativas comunes, la implementación de proyectos y acciones específicas orientadas a la innovación, la eficiencia hídrica, el manejo de cuencas y el desarrollo tecnológico, como así también la creación de una Unidad de Coordinación, integrada por representantes de ambas instituciones, y el compromiso de mantener reuniones periódicas, informes de avance y canales formales de comunicación, garantizando una coordinación continua.

Importancia del encuentro

Por otra parte, en la Asamblea, representantes de 21 jurisdicciones hídricas del país consensuaron las acciones federales para el año 2026, consolidando una agenda común que fortalece la gestión integrada de los recursos hídricos a escala nacional. El encuentro permitió coordinar lineamientos estratégicos, unificar criterios técnicos y proyectar políticas públicas hídricas de alcance federal, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre provincias para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de disponibilidad, calidad y manejo sustentable del agua.

En este sentido, la participación del IPA contribuyó a profundizar la cooperación interprovincial y a fortalecer los mecanismos de planificación estratégica que orientarán las políticas hídricas del próximo año.

Acerca del Congreso

Durante las jornadas, autoridades, especialistas y representantes de organismos hídricos de todo el país abordaron los principales desafíos de la gestión del recurso, profundizando debates sobre eficiencia, sustentabilidad, cambio climático y políticas públicas orientadas al uso responsable del agua.

Con una amplia gama de paneles y más de 100 especialistas de diez países convocados, el evento promovió el trabajo en torno a tópicos como “Agua y políticas públicas”, “Gestión de riesgos hídricos” y “Adaptación al cambio climático”. Al mismo tiempo, ejes como “Educación y cultura para la gobernanza del agua” y “Agua y mujeres”, entre otros, complementaron una visión integral del entramado hídrico, que hoy exige repensar la gestión, la administración y, sobre todo, la responsabilidad colectiva de asegurar la disponibilidad del recurso para las generaciones futuras.

La participación del Instituto Provincial del Agua en estos encuentros reafirma el compromiso de la Provincia del Chubut con la construcción de políticas hídricas sostenibles, la cooperación federal y el fortalecimiento técnico en temas de agua, riego y planificación.