Casi 20.000 femicidios en cinco años en América Latina

En los últimos cinco años, al menos 19.254 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe, lo que supone 11 muertes violentas cada día. Solo en 2024, ocurrieron al menos 3828 feminicidios en la región. La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.

Así lo revelan los datos del Observatorio de Igualdad regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Más de 5000 feminicidios frustrados

La CEPAL subrayó que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial.

No obstante, según el organismo, el seguimiento en el tiempo de los datos nacionales muestra con claridad que “la violencia feminicida persiste en la región y afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

Además, indicó que el año pasado se documentaron 5502 feminicidios frustrados, lo que confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal y la respuesta institucional para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

También subrayó la importancia de fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales.

Los datos han sido publicados en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el marco de la Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, que este año se centra en combatir la violencia en línea.