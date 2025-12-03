Caputo confirmó la negociación con bancos por U$S 7.000 millones



El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de enero.

“Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo destacó que “queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

Al abrir el encuentro “Líderes” organizado por el diario “El Cronista” , el ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones por bancos.

“No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos; hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$ 20.000 millones”, señaló Caputo.

Fuente: Agencia NA