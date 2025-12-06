CAME busca fortalecer la competitividad de las pymes industriales

La Comisión de Industria de CAME mantuvo una reunión de trabajo en la Subsecretaría de Política Industrial del Ministerio de Economía de la Nación, en el marco del fortalecimiento del diálogo institucional y la agenda conjunta para atender las necesidades de las pymes industriales.

Por parte del Ministerio, participaron del encuentro la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, y el asesor de Industria Pyme, Eduardo Regondi. En representación de CAME estuvieron presentes Dino Minnozzi y Juan Carlos Uboldi, respectivos coordinador y director del sector de Industria, y los referentes industriales pymes Alejandro Taborda (Unión Industrial de Santa Fe, UISF), Roberto Maceri (Cámara de Industria y Comercio de Matanza, CICM), Marcelo Chevalie (Unión de Empresarios de Jujuy) y Hugo Martty (Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines, CAMOCA).

Durante la reunión se desarrolló una agenda integral orientada a los principales temas que impactan en la actividad productiva. Entre los puntos tratados se destacaron:

Diagnóstico productivo y de mercado

Competitividad y condiciones internas para las MIPYMES

Comercio exterior, importaciones para producción y promoción de exportaciones

Agenda específica del sector tecnológico industrial

Contrabando y fraude marcario: síntesis consolidada y problemáticas actuales

Según revelaron desde la entidad, como resultado del intercambio, se acordó la implementación de una ventanilla directa de recepción de casos para las pymes industriales, destinada a canalizar inquietudes, problemáticas y situaciones particulares de manera ágil, permitiendo un abordaje conjunto entre CAME y el Ministerio. Este mecanismo constituye un avance relevante para mejorar la articulación público–privada y promover soluciones concretas para la industria nacional.