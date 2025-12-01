Boca le ganó a Argentinos y clasificó a la próxima fase del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Este domingo, Boca Juniors se impuso ante Argentinos Juniors por 1 a 0 y se clasificó a las Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El defensor Ayrton Costa marcó el único tanto de la jornada que le dió el triunfo a los dirigidos por Claudio Ubeda, que ahora esperan rival para la fase venidera, que saldrá del ganador del cruce entre Racing y Tigre.

Victoria «Xeneize» con lo justo y pase a Semis

El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca, ya que con solo cinco minutos de juego se puso en ventaja luego de que Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors, Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo, con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una tremenda atajada.

El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero promediando los 25 minuto el “Bicho”, que es dirigido por Nicolás Diez, empezó a tener muy buenas aproximaciones.

Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

Boca conocerá a su rival en las semifinales este lunes, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que bajó la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.