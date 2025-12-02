Boca ante Racing y el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, son los cruces de Semifinales de la Liga Profesional

Con la victoria de este lunes de Racing como local ante Tigre en penales por 4-2 tras igualar sin goles en el tiempo regular, quedaron definidos los cruces de las semifinales del Torneo Clausura 2025.

«La Acadaemia» visitará a Boca y Estudiantes frente a Gimnasia será el otro atractivo duelo de la instancia.

Con cruces definidos

Racing derrotó por penales a Tigre tras empatar sin goles en tiempo regular y seclsificó a las Sefinales del Torneo Clausura 2025 de la Ligfa Porfesional, llave en la que se medirá ante Boca Juniors, que viene de eliminar el pasado domingo a Argentinos Juniors en La Bombonera.

Del otro lado de la llave, Estudiantes de La Plata deberá enfrentarse a Gimnasia y Esgrima en una nueva edición del clásico platense con el objetivo de alcanzar la final en Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre y convertirse en el nuevo campeón del fútbol argentino.

Ventaja para el mejor clasificado

Al igual que en las rondas de octavos y cuartos de final, dichos cotejos se llevarán a cabo en la casa del mejor clasificado. Es decir, los de La Ribera harán de local ante los dirigidos por Gustavo Costas en La Bombonera, mientras que el ‘Lobo’ recibirá al ’Pincha’ en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Dichos partidos contarán con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, al igual que la cita decisiva por el título.

Detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Ambos encuentros de las semifinales del campeonato local se disputarán durante el próximo fin de semana, con fecha y horario a confirmar, en el recinto del mejor posicionado en las distintas zonas del certamen.

Por su parte, a diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura que tuvo a Platense como campeón, en caso de empate en los primeros noventa minutos, el duelo irá al alargue. En caso de persistir la igualdad luego de los treinta minutos adicionales, el vencedor se definirá desde el punto penal.