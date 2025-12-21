Bajó el consumo masivo con la caída de las ventas en supermercados

La caída en las ventas no cesa. En noviembre se registró un nuevo retroceso en el consumo masivo de 1,8% respecto a octubre pasado y 0,1% en la comparación interanual. Según datos de varios informes recientes, las ventas en volumen continúan a la baja y consolidan un 2025 marcado por la contracción del gasto cotidiano de los hogares, aún en un contexto de mayor estabilidad inflacionaria.

En noviembre, el IPC del INDEC se ubicó en 2,5%, con un acumulado anual de 27,9%, muy por debajo de los niveles de años previos. Sin embargo, esa desaceleración no se tradujo en una mejora del consumo. Los hogares siguen comprando menos unidades, con tickets más bajos y una fuerte racionalización del gasto.

El informe reciente de Scentia muestra que la caída no se explica solo por precios, sino por una combinación de factores estructurales. El principal es el deterioro del ingreso real, producto de salarios que aún no lograron recomponerse plenamente tras el ajuste fiscal y la recesión del primer semestre. A eso se suma una mayor precariedad laboral y un aumento de gastos fijos que compiten con el consumo básico.

Fuente: Ámbito