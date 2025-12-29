Baez y Sierra, a tres días del debut en la United Cup 2026 de tenis

Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Solana Sierra serán desde este viernes 2 de enero los singlistas del United Cup 2026.

Se trata del certamen por equipos que se disputa sobre las canchas duras de las sedes de Perth y Sidney en Australia.

El 1 de enero, con tenis para los argentinos

Tras los brindis de año nuevo, en el conjunto capitaneado por el porteño Sebastián Gutiérrez, el número 2 del tenis masculino argentino y la número 1 del tenis femenino albicelestes serán los elegidos para los puntos en individuales.

El viernes 2 de enero, en la 1ra fecha por la Zona Perth, se jugará desde las 10 horas de Perth/23 horas del jueves 1ro de enero de Buenos Aires, el tenista Sebastián Báez quien se enfrentará ante el español Jaume Munar.

En cruces entre si, el récord indica 1-0 para el argentino en el historial ATP (2024, arcilla), mismo resultado pero para el español en ATP Challenger (2021, arcilla).

En tanto, a su término, la marplatense Solana Sierra se medirá con la española Jessica Bouzas Maneiro -la europea se quedó con el único cruce entre ellas en Madrid 2024, sobre arcilla-.

En tanto, en la mdoalidad Dobles, Guido Andreozzi junto con Nicole Fossa Huergo, se medirán ante Carlos Taberner y Andrea Lázaro García de España.

Vale destacar que el equipo argentino en la United Cup está integrado por Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, Lourdes Carlé (singles/dobles), Guido Andreozzi (dobles) y Nicole Fossa Huergo (dobles).