ASUETO ADMINISTRATIVO - CHUBUT

Asueto administrativo en Chubut desde mediodía los días 24 y 31 de diciembre


El Gobierno de Chubut dispuso mediante Decreto asueto administrativo a partir de las 12 horas del mediodía del miércoles 24 y del miércoles 31 de diciembre de 2025, así como también para los días viernes 26 de diciembre y 2 de enero de 2026.

La medida alcanza al personal de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades con aporte mayoritario estatal.

La decisión tiene como objetivo facilitar la preparación y celebración de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, promoviendo un ambiente de tranquilidad y bienestar para las familias chubutenses. Además, busca reducir las aglomeraciones en las jornadas previas a estas festividades, contribuyendo así a una mayor seguridad vial y a la disminución de riesgos automovilísticos.

Asimismo la medida favorece el reordenamiento y la dinamización del movimiento turístico durante las fiestas de fin de año, lo que resulta de suma importancia para las economías regionales.

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

