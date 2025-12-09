Aseguran que este verano no aumentarán las entradas de los Parques Nacionales



Desde la Administración de Parques Nacionales anunciaron que las tarifas de acceso a los parques se mantendrán sin aumentos durante la temporada estival.

De este modo, las autoridades buscan ratificar su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural.

Frente a una nueva temporada de verano, en la cual los Parques recibirán miles de visitantes para disfrutar del turismo de naturaleza a través de sus múltiples propuestas de actividades y servicios, resulta fundamental seguir las recomendaciones para una visita responsable con el fin de garantizar el resguardo de las áreas protegidas, su biodiversidad, vecinos y turistas.

Las tarifas

Para los 12 PN las tarifas son las siguientes, para El Palmar $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Para Los Glaciares, $ 45.000 la entrada general, $ 15.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 7.000 para estudiantes.

Los Glaciares – Portada El Chaltén, $ 45.000 la entrada general, $ 15.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 7.000 para estudiantes.

Iguazú, $ 45.000 la entrada general, $ 15.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 7.000 para estudiantes.

Lago Puelo, $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Lanín, $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Los Alerces, $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Los Arrayanes , $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Nahuel Huapi, $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Sierra de las Quijadas, $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Talampaya, $ 20.000 la entrada general, $ 7.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 5.000 para estudiantes.

Tierra del Fuego, $ 30.000 la entrada general, $ 9.000 para visitantes nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y $ 7.000 para estudiantes.

También se mantendrán los valores tanto del flexipass de 3 días, como del flexipass de 7 días. Y el pase anual es de 225.000 pesos para todos los Parques, cualquiera sea tu lugar de residencia.

Exentos de pago

No deberán abonar derechos de acceso a las áreas protegidas los jubilados y pensionados, los niños de 0 a 5 años, las visitas educativas, las personas con discapacidad, los residentes locales, las visitas protocolares, los agentes de la Administración de Parques Nacionales

Guías y Coordinadores, y los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Se deberá presentar el DNI o pasaporte en la boletería o al ingresar al área protegida para establecer la categoría de visitante según corresponda.

La condición de jubilado o pensionado debe acreditarse con recibo de haber previsional con antigüedad no mayor a 3 períodos al momento de la visita.

La categoría Personas con discapacidad se acredita en el caso de argentinos o residentes permanentes con el CUD vigente, mientras que ciudadanos de países extranjeros deben presentar un documento equivalente vigente y emitido por la autoridad competente de su país de residencia. Asimismo, para el acceso de un acompañante deberá constar su necesidad en el CUD vigente.

La categoría Veteranos de Guerra de Malvinas aplica ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y se acredita mediante presentación de DNI con la leyenda correspondiente o con Certificado Único de Veteranos de Guerra de Malvinas.

La categoría Visita Educativa contempla a los alumnos de hasta 18 años y adultos responsables de escuelas públicas y privadas de la República Argentina, que formen parte de una excursión organizada por el establecimiento escolar al que pertenecen, con fines educativos debidamente acreditados ante las Intendencias de las áreas protegidas, pudiendo estas establecer cupos máximos anuales a través de la emisión del correspondiente acto dispositivo. Quedan excluidos de la presente los alumnos que visiten las áreas protegidas en el marco de un viaje de egresados de escuela secundaria.

Descuento segundo día de visita

En todos los Parques Nacionales con derechos de acceso se aplicará una bonificación del 50% de la tarifa para el segundo día de visita, que tendrá una vigencia de 72 horas desde el primer ingreso. En el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego el descuento aplica únicamente para los tickets adquiridos a través de la venta web.