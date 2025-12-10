Amplían emisión de letras del Tesoro por hasta $16,5 billones y US$1.500 millones



Las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía autorizaron la ampliación de emisión de cuatro series de letras del Tesoro por hasta 16,5 billones de pesos y 1.500 millones de dólares, destinadas a convertir títulos públicos en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que vencen el 15 de diciembre.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la operación de conversión se liquidó el 9 de diciembre y permitió al Tesoro refinanciar vencimientos de corto plazo mediante el canje de tres instrumentos: el BONCAP T15D5, el BONCER TZXD5 y el BONAD TZVD5.

A cambio de los títulos que vencen esta semana, el BCRA recibirá una canasta compuesta por tres letras capitalizables en pesos con vencimientos escalonados en febrero, abril y octubre de 2026, además de una letra vinculada al dólar con vencimiento en enero próximo.

La Resolución Conjunta 61/2025 detalla que la ampliación alcanza hasta 5 billones de pesos para la LECAP con vencimiento en febrero de 2026, otros 5 billones para la de abril, y 6,5 billones para la de octubre. En el caso de la letra dólar linked, el tope se fijó en 1.500 millones de dólares.

Los precios de conversión se determinaron el 5 de diciembre según las cotizaciones registradas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) inmediatamente antes de las 13:30.