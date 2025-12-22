Allanamientos y secuestro de pirotecnia en Puerto Madryn



Este lunes en horas de la mañana, comenzaron a realizarse múltiples allanamientos en domicilios de Puerto Madryn por la venta de pirotecnia. Al menos 10 domicilios son allanados por personal policial.

La tarea investigativa fue realizada por la DPI Puerto Madryn que permitió recolectar diferentes elementos probatorios sobre la comercialización de estos elementos que están prohibidos.

Los primeros datos refieren a resultados positivos en las diligencias donde se habrían incautados diferentes productos que ya estaban envasados para su comercialización.