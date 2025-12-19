Alertan por una nueva variante de la gripe a nivel mundial

En medio de un inicio temprano de la temporada de influenza en el hemisferio norte, una nueva variante del virus está ganando terreno rápidamente, pero la vacunación sigue siendo la “defensa más eficaz”, afirmó la Organización Mundial de la Salud.

La influenza y otros virus respiratorios están en aumento, señaló la responsable de la Unidad de Amenazas Respiratorias Globales del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS. La doctora Wenqing Zhang dijo en Ginebra que este año está marcado por “la aparición y la rápida expansión de un nuevo subgrupo genético del virus AH3N2”.

La nueva variante, denominada J.2.4.1 o subclado K, fue detectada por primera vez en agosto en Australia y Nueva Zelanda y desde entonces ha sido identificada en más de 30 países, señaló.

Un virus que cambia su ADN

“Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este cambio genético supone una evolución notable del virus”, dijo la doctora Zhang.

Los virus de la influenza evolucionan constantemente, explicó, razón por la cual la composición de la vacuna se actualiza de manera regular.

“La OMS realiza un seguimiento de estos cambios, evalúa los riesgos asociados para la salud pública y emite recomendaciones sobre la composición de las vacunas dos veces al año, a través de un sistema mundial de larga data, el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza, en colaboración con otros expertos mundiales”, afirmó la doctora Zhang.

La nueva variante no forma parte de la composición de las vacunas más recientes producidas para la temporada de influenza del hemisferio norte, explicó la experta de la OMS.

Aun así, “las primeras evidencias sugieren que las vacunas estacionales actuales continúan ofreciendo protección contra las enfermedades graves y reducen el riesgo de hospitalización”, señaló.

La OMS estima que se producen alrededor de mil millones de casos de gripe estacional cada año, incluidos hasta cinco millones de casos de enfermedad respiratoria grave. Hasta 650.000 muertes anuales se deben a enfermedades respiratorias relacionadas con la influenza estacional.

Consejos para reducir el riesgo

“La vacunación sigue siendo nuestra defensa más eficaz, incluso contra cepas con deriva genética, particularmente para las poblaciones de alto riesgo y quienes las cuidan”, insistió la doctora Zhang.

La experta de la OMS compartió los resultados de una estimación temprana de la eficacia de la vacuna contra la nueva variante, publicada en el Reino Unido hace algunas semanas.

“Es bastante prometedor”, dijo, señalando los datos que muestran que la vacuna es aproximadamente un 75% eficaz contra la enfermedad grave y la hospitalización en niños y alrededor de un 35% en adultos.

La doctora Zhang advirtió que la próxima temporada de vacaciones podría traer un nuevo aumento de las enfermedades respiratorias. “Se recomiendan firmemente la planificación anticipada y los esfuerzos de preparación, incluida la promoción de la vacunación y el fortalecimiento de la preparación de los sistemas de salud”, afirmó.

La experta de la OMS aconsejó a los países reforzar los diagnósticos de laboratorio y la vigilancia de enfermedades durante todo el año, así como participar en la red de vigilancia del sistema de vigilancia de la OMS.

La vigilancia mundial sigue siendo clave

La red comprende centros de influenza en 130 países, así como una docena de laboratorios de referencia.

Consultada sobre si Estados Unidos seguirá siendo miembro de la red el próximo año, a pesar de la decisión del país de abandonar la OMS, con efecto a partir del 22 de enero de 2026, la doctora Zhang dijo que “sin duda necesitaríamos que todos los países del mundo participen en la vigilancia, la preparación y la respuesta frente a la influenza y otros virus respiratorios, porque no sabemos cuál será la próxima cepa pandémica, ni cuándo ni dónde surgirá”.

“Y ese tiempo entre la aparición y su detección, caracterización e incorporación en las vacunas (…) marcaría una gran diferencia en cuanto al número de vidas que podrían salvarse”, concluyó.